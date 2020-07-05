غادة عبدالرازق ناعية رجاء الجداوي: أم الجدعنة والطيبة

نعت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلة: "أم الجدعنة والطيبة".

وكتبت غادة عبد الرازق، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "الواحد من ساعة ما سمع الخبر مش عارف يركز في حاجة والله.. إن لله وإن إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا ست الكل يا محترمة يا خيرة يا فنانة يا أم الجدعنة والطيبة.. يصبر أهلك بإذن الله".

يذكر أنه منذ قليل دفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي بمقابر العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة، وكان قد حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة ودفن الفنانة الراحلة وكان من أول الحضور إلى المقابر الفنانة فيفي عبده، وبعد ذلك وصل كل من الفنانة شيماء سيف، والفنان محمد الشقنقيري، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ومنير مكرم إلى المقابر بمنطقة البساتين، لحضور جنازة ودفن جثمان الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.