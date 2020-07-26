مكرم عن ضرب مواطن بالكويت: "منقبلش التعدي على كرامة المصري بالخارج"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن فيديو تعدي مواطن كويتي على مواطن مصري يعمل بأحد محال السوبر ماركت هو أمر أغضب مواطني الدولتين.

وأضافت "مكرم" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المواطن الكويتي قد خرج عن شعوره بعدما صحح له العامل المصري أحدى معلوماته: "هو مشهد لا نقبله كمصريين، والمواطنين في الكويت لا يقبلونه"، موضحة أنها وبعد رؤيتها للفيديو تم التواصل الفوري مع سفير مصر في الكويت للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحرك للتواصل مع المصري وبحث آلية التعامل مع تلك الحادثة وكيفية التعامل معها: "كرامة المصري بالخارج منقبلش التعدي عليها".

وأكدت أن كل الشعب الكويتي قد غضب من ذلك المشهد، وظهر بثبات انفعالي كبير: "كان ممكن يبادر ويضرب الكويتي، ولكن ثباته الانفعالي مقدر جدا"، مشيرة إلى أنه تم القبض على المعتدي وإحالته لنيابة الجنح برقم 61، ويتم التواصل مع القنصلية العامة بالكويت للوقوف على آخر الأخبار في تلك الحادثة.

وتابعت: "في المشاكل والأحداث الفردية اللي كانت قبل كده كنت بحرص أروح بنفسي علشان أدي رسالة بأن المسؤولين في مصر مع المسؤولين في الدولة المضيفة نعمل سويا لصالح المواطن المعتدى عليه، واحنا لا نسمح بانتهاك كرامة الكويتي في مصر، ولا الكويت تسمح بانتهاك كرامة المصري بالكويت، ولازم نتعامل بالمنطقة ونحافظ على كرامة المواطن المصري والتأكيد عليها في كل مناسبة، وسرعة التعامل مع الحادث".