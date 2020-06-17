وزير الهجرة: أعدنا نحو 57 ألف مصري من الخارج حتى الآن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية، أخذت على عاتقها إعادة المصريين المتواجدين في الخارج، حيث تم في هذا الإطار إعادة ما يقرب من 57 ألف مصري، وذلك بعدما كثرت مناشدات واستغاثات، من قبل العمالة المصرية العاملة في الخليج، ولظروف غلق المطارات، لم يتمكنوا من العودة لبلادهم.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر تستقبل كل رغبات المصريين الموجودين في الخارج، وإعادتهم مرة أخرى إلى بلادهم، كما استقبلت من قبل المصريين الموجودين في قطر عبر سلطنة عمان، وستستقبل مصر غدا، 3 طائرات عائده من قطر، موضحه أن هناك لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء، ووزارات الهجرة والطيران والصحة، لتلبية احتياجات المصريين لإعادتهم إلى بلادهم.

وأكدت أن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوى، بلغت أكثر من ألف شكوى، وآخرها تلك الشكوى التي تلقتها الوزارة، مع وزارة التعليم العالي، من عدد من المصريين الدارسين في مقديشيو، ويرغبون في العودة إلى مصر عبر كينيا، مشيرة إلى أن الفترة الماضية، عكست معدن المصريين الأصيل، في الوقوف بجانب إخوانهم، في دول العالم المختلفة، وهم الذين وفروا منازل لهم، وعقاقير للعلاج.

وتابعت: "هناك تواصل بين العلماء المصريين الموجودين في الخارج، وكل يتحدث في مجالاته، وينشر الوعي والنصائح بين المواطنين في مصر وخارج مصر، وهم القوة الناعمة لنا".