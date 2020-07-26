"الأطباء" تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحة مزورة تحمل اسم النقابة

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد صفحة مزورة تحمل اسم النقابة، كما تقوم بنشر أخبار عن النقابة وعن الأطباء علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

وأشارت النقابة، أن الصفحة "نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للنقابة، ويمكن ملاحظة فرق أعداد المتابعين بين الصفحات المزورة والصفحة الرسمية، حيث إن عدد متابعي الصفحة الرسمية قد تجاوز 450 ألف متابع.

وحذرت النقابة العامة للأطباء من التعامل مع تلك الصفحات المزورة، مؤكدة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة ضدها.