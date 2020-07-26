"مواد البناء" تودع "يوليو" بتراجع 300 جنيه.. و9100 لطن الحديد

سجلت أسعار حديد التسليح تراجعاً فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى بقيمة 200 لـ300 جنيه للطن، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال أغسطس، فيما استقرت أسعار الأسمنت.

ويباع طن حديد التسليح حسب الخامة بمتوسط أسعار تتراوح بين 9100 و9500 جنيه للمستهلك، ويباع الأسمنت بأسعار تتراوح بين 580 و620 جنيهاً للطن تسليم مصنع. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن هناك 80% تراجعاً فى مبيعات مواد البناء نتيجة توقف أعمال البناء.

وأرجع «الزينى» تراجع سعر طن الحديد إلى الركود الكبير فى المبيعات وعدم الإقبال من جانب المواطنين أو الشركات وثبات سعر البليت عند 365 دولاراً، وتراجع سعر الدولار فى السوق المحلية.

وأضاف أن هناك تراجعاً فى سوق الخامات عالمياً، متوقعاً انخفاض الأسعار فى بقية المصانع نتيجة استمرار توقف تصاريح البناء خلال الفترة الحالية.

ودعا «الزينى» المواطنين إلى عدم بيع العقارات لأن أسعارها ثابتة منذ مارس دون زيادة.

وكشف «الزينى» عن توجه عدد كبير من شركات حديد التسليح إلى الإنتاج حسب الطلب، لافتاً إلى أن قطاعاً كبيراً من تلك الشركات يتغلب على أزمة توقف السوق العقارية باللجوء إلى المشروعات القومية التى تمثل 40% من حجم الطلب على مواد البناء حالياً بالمقارنة بالأفراد الذين يمثلون 60% من الطلب.