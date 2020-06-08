الغرف التجارية: لا تأثير لارتفاع الدولار على مواد البناء

شهدت أسعار مواد البناء المحلية حالة من الاستقرار السعرى، رغم ارتفاعات الدولار المتواصلة مقابل الجنيه، وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، عن تأثر القطاع بارتفاعات الدولار إنها "غير مؤثرة"، مقارنة بالزيادات التى طرأت على سعر الدولار فى سنوات سابقة.

وأشار لـ"الوطن" إلى وجود ركود كبير فى حركة البيع والشراء لمواد البناء، بخاصة بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، الذى أصاب الأسواق بالشلل التام بالمقارنة بالموسم الصيفى الماضى والذى يعد موسم الانتعاش العقارى، وفقاً لقوله.

وكان سعر الدولار ارتفع مقابل الجنيه المصرى نحو 47 قرشاً خلال الفترة الماضية.

وأوضح «الزينى» أن سعر «الأسمنت المسلح» سجل 755 جنيهاً للطن، كما بلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 748، وسجل أسمنت المخصوص 755، والسويدى 755، والنصر 748، وحلوان 750، ومصر بنى سويف 790.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه للطن، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500، وسوبر سيناء 2460، ورويال العادة 2430.

وبحسب «الزينى» فقد سجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها، وحديد عطية 9 آلاف و500، وسجل سعر حديد بشاى 9 آلاف و550 جنيهاً للطن، وحديد المراكبى 9 آلاف و500، أما حديد سرحان، فسجل 9 آلاف و500 جنيه، بينما حديد المعادى سجل 9 آلاف و500 جنيه، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال سبتمبر الماضى نحو11 ألفًا و500 جنيه.