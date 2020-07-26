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بهجت قمر مدافعا عن حمو بيكا بعد تعاقده مع روتانا: ماتتشطروش على غلابة

كتب:

ياسمين محمود
10:35 م | الأحد 26 يوليو 2020
حمو بيكا

حمو بيكا

دافع الشاعر أيمن بهجت قمر عن شركة روتانا بعد الهجوم عليه عقب تعاقدها مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قائلا: "ماتتشطروش على عيال غلابة". 

وكتب قمر عبر تويتر "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا إن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شيء كويس.. ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا.. الفن عرض وطلب ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول".

وتعاقد مطرب المهرجانات حمو بيكا مع روتانا على توزيع أغانيه مما أثار غضب عدد من الموسيقيين واعتبروا أن روتانا تخاطر باسمها.

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