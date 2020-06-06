أيمن بهجت قمر: مسلسل فلانتينو أهم عمل في حياتي

قال الفنان أيمن بهجت قمر، مؤلف مسلسل فلانتينو، إن ردود فعل مشاهدي المسلسل خلال شهر رمضان، أسعده شخصيا، لما لاقاه من ردود فعل إيجابية: "كنت في منتهى السعادة، وشايف أن ده أهم عمل ليا في حياتي، وشهادة تخرج ليا أني أتعامل معاه".

وأضاف "قمر"، خلال مداخلة له عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن العمل جمع عدد كبير من الممثلين الكبار، وهو ما أسعد جمهور المشاهدين.

وأوضح أنه تراجع عن قرار اعتزاله الفن، وتأليف الأغاني، وسعد كثيرا بما قدمه خلال مسيرته الفنية، التي تكللت في النهاية حاليا، بالنجاح لتأليفه عمل شارك فيه الزعيم عادل أمام.