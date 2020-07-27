أول تحرك برلماني بشأن هبوط عمارة الزمالك: التصدع طال أكثر من عقار

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تصدع عمارة الزمالك وإخلاء السكان للعقار، حيث أوضح المسعود أن في ظهر يوم الأحد الموافق 26 يوليو، أحس سكان العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك بشقوق وميل بالعقار، وسط ذعر من السكان وسرعان ما أبلغوا الحي والشرطة.

وقال المسعود: "اتضح من المعاينات المبدئية أن هذه الشقوق وما حدث من هبوط أصاب أكثر من عقار، وليس عقارا واحدا فقط، وأصاب أيضا مقر سفارة البحرين بذات الهبوط والشقوق، وجرى إخلاء العقارات المتصدعة بالكامل من السكان، كما تم قطع المياه عن العقار نظرا لأن الهبوط تسبب في كسر ماسورة 200 مم أسفل العقار، حيث إن الهبوط تسبب في كسر شبكة الصرف الصحي الخاصة بالعقار".

وأوضح المسعود أنه تبين وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين بالجانب المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب السفارة من شارع البرازيل. وأن الهبوط الأرضي تسبب في هبوط العقار بنسبة 2 سم وأحدث شروخا كبيرة وتلفيات.

وتابع أن هناك بعض التصريحات بشأن أنه سيتم هدم العقار بنسبة كبيرة لكي لا يتسبب في كوارث مستقبلية. لافتا إلى أن هناك تقارير أخرى تؤكد أن ما حدث نتاج أعمال الحفر من جراء ما تقوم به الشركة الفرنسية بشأن الحفر لمترو الأنفاق.

وطالب محمد المسعود، بحصر السكان المضارين نتاج الهبوط الأرضي وتصدع العقارات وتقديم التعويضات اللازمة أو شقق بديلة لحين التصرف في العقار وعودتهم.

كما طالب بضرورة صرف التعويضات الملائمة للسكان وعلى وجه السرعة، فهؤلاء السكان تم تشريدهم وإجلائهم من سكنهم، ولا يعلمون متى يمكن العودة، ولا يعلمون هل سيتم هدم عقارهم من عدمه. وتشكيل لجنة هندسية على الفور من خبراء من جامعة القاهرة ومكاتب خبرة بهذا الشأن، لمعاينة العقارات المتصدعة، وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي نتيجة قيام الهيئة القومية بمترو الأنفاق بأعمال حفر.