أحمد زاهر: كله إلا بناتي.. ومش هسكت على أي شتيمة تاني

قال الفنان أحمد زاهر، إنه تعرض للتنمر والسب والقذف كثيرًا عبر السوشيال ميديا، بحسابه الشخصي، وكان دائماً ما يتجاهل ذلك، ويقوم بحظر الشخص المتطاول عليه، مشيراً إلى أنه لا يقبل ذلك على أبناءه.

وتابع: "إلا بناتي لأنهم أغلى حاجة عندي، دي بنتي أحضنها وأنا حر، وإيه العيب في كدا، أنا مش قادر أفهم".

وأضاف "زاهر"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه نشر صورة تجمعه مع ابنته عبر حسابه الرسمي، فوجد سيل من السب والقذف الذي أدخل ابنته في حالة نفسية سيئة.

وواصل: "أي حد مستخبي وراء جهاز يشتم الناس بكل حرية كدا، لابد من توقيع عقوبة شديدة على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشينة".

وتوعد الفنان أحمد زاهر، كل من يتعرض له بالسب والقذف مرة أخرى عبر حسابه الشخصي، بالملاحقة القانونية، مشدداً على أن هذه الأفعال تعد شيئا بشعا، مردفًا: "والله لو حصل أي شتيمة تاني مش هسكت وهعمل زي الفنان شريف منير وأقوم بتصوير البوست وهتخذ اللازم، أنا مش همسح الصورة وخليهم يشتموا، وهنزل صور تانية، حياتنا الشخصية ليست ملكا للجمهور".

ولفت "زاهر"، إلى أنه عندما نشر صورة له وهو يضع وشما على ذراعه تعرض لسيل من السب، وتابع: "وقالو لي أنت مش مسلم راسم وشم، رغم أن اسمي أحمد ومسلم شتموني ولعنوني".