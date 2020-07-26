أحمد زاهر: انطلاق تصوير "لؤلؤ" منتصف شهر أغسطس

يشارك الفنان أحمد زاهر، بطولة مسلسل لؤلؤ، مع الفنانة مي عمر، مشيرًا إلى انطلاق التصوير منتصف شهر أغسطس الشهر المقبل.

ونشر أحمد زاهر، عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، مصحوبة بتعليق "أنا ومي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبًا جدًا، والتصوير نصف شهر 8 بإذن الله".

وتخوض مي عمر أولى تجاربها من حيث البطولة المطلقة في عالم الدراما، من خلال مسلسل "لؤلؤ".

وتخضع مي عمر، لتدريبات مكثفة على الغناء والحركات الراقصة، خصوصا أنها تجسد خلال المسلسل، دور مطربة تجيد الاستعراضات.

مسلسل لؤلؤ، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر أن يشارك في العمل، عدد من النجوم، أبرزهم نيرمين الفقي، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، إدوارد، نجلاء بدر.

وشاركت مي عمر، في شهر رمضان الماضي، الفنان ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، مسلسل الفتوة، بطولة نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

وقدمت مي عمر، عددا من الأعمال الدرامية، منها ريّح المدام، مع أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل الأسطورة مع محمد رمضان، و مسلسل ولد الغلابة مع أحمد السقا.

كما قدم أحمد زاهر، في رمضان الماضي، مسلسل البرنس، أمام محمد رمضان، نجلاء بدر، نور، سلوى عثمان، تأليف وإخراج محمد سامي.