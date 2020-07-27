 محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن بغلق سناتر الدروس الخصوصية

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية والتأكيد على عدم السماح بفتح مراكز أو سناتر الدروس الخصوصية والدعاية الإعلانية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بعدم السماح بفتح سناتر ومراكز الدروس الخصوصية واعتبارها كيانات تعليمية مخالفة.

وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية قد شهدت خلال الأيام الماضية قيام العديد من أصحاب السناتر بإعادة فتح بعض مراكز الدروس الخصوصية وانتشار الدعايات الخاصة بحجز الدروس للعام الدراسي الجديد، وذلك على بعض صفحات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع.