الإسكان الإجتماعي: ندعم أصحاب الوحدات ولم نحاسبهم على الأرض أو المرافق

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يطرح ما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف وحدة سكنية شهريًا، حيث يقدم على الوحدة الواحدة ما لا يقل عن 5 أشخاص، ومنهم مواطنين لا تنطبق عليهم الشروط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "حتى الآن لبينا أغلب الطلبات، ومن يقف في طابور الانتظار نبني له الوحدات، وفي بعض الأحيان يكون الإقبال على الطلبات مبالغًا فيه، ونعرض على المتقدم أن يقبل الحصول على وحدة في مدينة أخرى أو سحب المقدم الذي دفعه".

وتابعت أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا لهذا البرنامج، حيث يعتبر أحد أهم البرامج الاجتماعية الموجودة: "حصلنا على تمويلات من البنك الدولي لتقديم الدعم، ونقدم دعمًا ماديًا للمواطن يُخصم من ثمن الشقة المقدم لفئات الدخل الأقل، ولا نحاسب صاحب الوحدة على ثمن المرافق وكذا الأمر بالنسبة للأرض، يعني أن الوحدة تتكلف ما لا يقل عن 500 ألف جنيه على الدولة، واقصى مدة للتمويل العقاري هي 20 سنة، وندعم المواطن بنحو 115 ألف جنيه في الفائدة".