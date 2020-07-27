صور.. نجاة الصغيرة تظهر أمام عمارة الشبرتلي بعد سنوات من الغياب

ظهرت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، لأول مرة منذ سنوات طويلة أمام عدسات الكاميرات منذ ساعات قليلة بعد الأمر بإخلاء العقار فى عمارة الشربتلي بشارع الشاعر عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

ورفضت "نجاة" الادلاء بأي تصريحات إعلامية، كما أنها لم تفصح عن هويتها الحقيقية أمام الكاميرات والمصوريين.

اقترح المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على سكان عقار "الشربتلي"، هدم العقار وتعويضهم، حال موافقتهم على ذلك، عقب تصدع العمارة وظهور شروخ نتيجة مرور ماكينات حفر الأنفاق أسفلها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "الوزير": "أنا مقترح أحسن وياريت سكان العقار يساعدوني فيه، أنا ممكن أهد العقار ده وأديلهم تعويض يساوي ثمن شقة في الزمالك في نفس الحي وأخذ العمارة دي أعملها جراج متعدد الطوابق يخدم محطة المترو ويخدم المنطقة كلها، ياريت يوافقوني على كده، أنا على الهواء وبطالب بكده أهو".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه إذا رأي سكان العقار أن العمارة أصبحت خطرًا على حياتهم فعليهم قبول هذا الاقتراح، فيما رد أديب: "من معرفتي لأهالي الزمالك، هما يحبوا يعيشوا ويموتوا في الشقة بتاعتهم"، بينما تعهد الوزير في الوقت ذاته أن يتم تعويضهم بشقة في نفس الحي إذا وافقوا على ذلك.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد أن المعاينة المبدئية التي نجمت عن هبوط أرضي بمنطقة الزمالك بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق أسفرت عن وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج عقار الشربتلي الكائن في 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.