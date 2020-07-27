تعرف على حقيقة ظهور نجاة الصغيرة بالنقاب بعد تصدع عمارة الزمالك

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة نجاة الصغيرة، وهي جالسة فى الشارع على أثر الأمر بإخلاء العقار فى عمارة الشربتلي بشارع الشاعر عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة، نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

علمت "الوطن" من مصادرها أن المطربة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب أربعة سنوات وذلك من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

كما أشار المصدر بأن نجاة الصغيرة لا ترتدي النقاب بشكله المعروف، انما هي تغطي وجهها فقط من أجل الاحتشام وأيضا لعدم تقرب الناس لها وسؤالها عن غيابها.