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التنازل عن القضايا .. أهم شروط إعفاء أصحاب الكافيهات من حق الانتفاع

الإسكان: تحصيل نسبة (25%) فقط من مقابل الانتفاع السنوي

كتب:

جهاد عباس
01:25 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
المطاعم

المطاعم

أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عدة اشتراطات للتنازل عن حق انتفاع المطاعم والكافيهات خلال فترة الغلق بسبب كورونا، كما وضعت نسب الإعفاء خلال كل فترة نظرا للظروف وعدد ساعات الغلق. 

ووفقا لبيان رسمي للوزارة، نصت الموافقة على الإعفاء الكامل من سداد قيمة مقابل الانتفاع عن المطاعم والكافيتريات والكافيهات المخصصة بالمدن الجديدة التابعة للهيئة طوال فترة الغلق الكامل طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020، وتحصيل نسبة (25 %) فقط من مقابل الانتفاع السنوي اعتباراً من 2020/6/27 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 وطوال فترة سريانه، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية لكل حالة على حدة في ضوء ما تقرر، ولا تسري هذه التيسيرات على السابق إلغاؤه أو المقام بشأنه نزاع قضائي، إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة.

وشدد وزير الإسكان، على أجهزة المدن الجديدة، إلزام المطاعم والكافيتريات والكافيهات، بنسبة الإشغال المقررة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن هذه الإعفاءات تأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى لأصحاب هذه الأنشطة، وذلك فى ظل الظروف الراهنة، نتيجة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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