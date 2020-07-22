عاجل.. زيادة نسبة إشغال المطاعم والمقاهي لـ50% اعتبارا من 26 يوليو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت السماح بزيادة نسبة إشغال المطاعم والمقاهي والكافتيريات لتصل إلى 50% اعتباراً من 26 يوليو الجاري.

وأضاف "سعد"، في تصريحات صحفية منذ قليل، أن اللجنة قررت أيضاً بداية من 26 يوليو السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لا سيما وأننا في فترة فصل الصيف.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى ضرورة التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.