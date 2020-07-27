بنسبة 23%... 13 صحفيا في 12 لجنة بالأعلى للإعلام
منهم 4 رؤساء لـ 5 لجان
كتب:
أحمد البهنساوى
05:26 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
ضمت لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي أعلن تشكيلها أمس، 13 صحفيا منهم عضوان للمجلس أحدهما يشغل منصب الوكيل.
وبقراءة في تشكيل اللجان يتبين أنه قد مثل الصحفيون نسبة 23% من مقاعد رئاسة وعضوية لجان الأعلى للإعلام بواقع 16 مقعدا من بين 69 مقعدا لـ 12 لجنة، كما احتل 4 صحفيون رئاسة 5 لجان منهم.
والصحفيون هم:
1_صالح الصالحي، وكيل المجلس ورئيس لجنتا تراخيص القنوات والشكاوى.
2_ نشأت الديهي، عضو المجلس وعضو 3 لجان هي التدريب وإخطارات الصحف وتقرير الحالة الإعلامية.
3_خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، رئيس لجنة إخطارات الصحف.
4_أسامة أبو زيد، نائب رئيس تحرير أخبار الرياضة، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.
5_محمد مصطفى شردي، رئيس لجنة التظلمات.
6_محمد عبدالهادي علام، عضو لجنة إخطارات الصحف.
7_ سامى عبدالفتاح عامر حسين، الصحفي بجريدة المساء، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.
8_ محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي بمجلة آخر ساعة، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.
9_كمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي بجريدة الوفد، عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي.
10_ خالد محمد صلاح حسنين، عضو لجنة التظلمات، من ذوي الخبرة الصحفية.
11_ علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، عضو لجنة التظلمات، من ذوي الخبرة الصحفية.
12_هناء سمرى، عضو لجنة التظلمات، من ذوي الخبرة الصحفية.
13_شيماء عبداللاه عبدالحميد حسن، عضو لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع "الكيبل"