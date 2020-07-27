الصين تضع يدها على القنصلية الأميركية في شنجدو

وضعت جمهورية الصين يدها على القنصلية الأميركية في شنجدو، بعد إخلاء الأميركيين لها، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز" في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان عدد من سكان شنجدو بجنوب غرب الصين، الأحد، توجهوا إلى القنصلية الأمريكية لالتقاط الصور ورفع الأعلام الصينية إلى جانبها، قبل أن تغلق أبوابها بأمر من بكين ردا على تدبير أمريكي مماثل.

وارتفع منسوب التوتر في العلاقات الصينية - الأميركية، المسممة أصلا بحرب تجارية وتبادل اتهامات بالمسؤولية عن "كوفيد-19"، بإعطاء حكومة دونالد ترامب الثلاثاء مهلة 72 ساعة لإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن في تكساس، باعتبار أنها مركز للتجسس.

وردت الصين يوم الجمعة بإجراء مماثل بحق البعثة الدبلوماسية الأمريكية في شنجدو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16.5 مليون نسمة.