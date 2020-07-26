الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم العشرين على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 46 حالة إصابة جديدة بينها 35 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83830 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية جرى تسجيلها بواقع 22 حالة في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد و13 حالة في مقاطعة لياونينج، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في منطقة منغوليا الداخية و3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة واحدة في كل من تيانجين وفوجيان وشاندونج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2045 حالة غادر منها 1963 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 19 شخصًا غادروا المستشفيات أمس السبت، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78908 أشخاص، مشيرة إلى أن 11762 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 673 شخصًا الملاحظة الطبية أمس السبت.