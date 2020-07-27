سعر الدولار اليوم الاثنين 27-7-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الاثنين 27 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.