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محمود مسلم

الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار واليورو

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وكالات
11:12 م | السبت 25 يوليو 2020
أردوغان

أردوغان

شهدت أسواق العملات في تركيا ارتفاعًا جديدًا في سعر الدولار الأمريكي واليورو أمام الليرة التركية، اليوم السبت، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها تركيا في سوق صرف العملات.

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي الذي سجل ارتفاعا من 6,8469  إلى 6.4860 ليرة تركية، بينما سجل اليورو ارتفاعًا من 7.7482 إلى 7,9708 ليرة وفقا لموقع "تركيا الآن"

ويشهد الاقتصاد التركي انخفاضًا حادًا بسبب ما تشهده البلاد من ذروة فيروس كورونا المستجد. فيما يشكو الكثير من المواطنين من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

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