أحمد الشَّهاوي في مهرجان كولومبيا العالمي للشعر للمرة الثالثة

يشارك الشاعر أحمد الشهاوي في الدورة الثلاثين لمهرجان مديين " كولومبيا" العالمي للشعر ، والذي سيُعقد في الفترة من 1 من أغسطس وحتى العاشر من أكتوبر المقبل، ويستمر على مدار سبعين يوما، وذلك عبر الإنترنت؛ بسبب جائحة كوفيد تسعة عشر، الذي حال دون سفر الشعراء إلى كولومبيا.

ويقرأ أحمد الشهاوي في الخامس من أغسطس مختارات من كتابيه الشعريين "سماء باسمي"، و "لا أراني"، الصادرين عن الدار المصرية اللبنانية، وبترجمة الدكتورة عبير عبد الحافظ.

وكان أحمد الشهاوي قد شارك في المهرجان خلال عامي 2005 و2006 ميلادية، حيث قرأ شعره في عدد من المدن الكولومبية، وكانت نصوصه الشعرية وقتذاك بترجمة المستعربة الإسبانية ميلاجروس نوين الأستاذ بجامعة كومبلتنسي بمدريد.

ويشارك في هذه الدورة مئة وثمانون شاعرا من مئة وثلاث دول من العالم، ويدير المهرجان الشاعر الكولومبي فرناندو ريندون.

يذكر أن أحمد الشهاوي سبق له أن شارك في عدد من المهرجانات العالمية للشعر في أمريكا اللاتينية خصوصا في: كوستاريكا، نيكاراجوا، جواتيمالا، السلفادور، الإكوادور، الأرجنتين، المكسيك، كولومبيا.

كما صدر له ستة كتب شعرية مترجمة إلى الإسبانية في كوستاريكا ، ونيكاراجوا، والإكوادور بترجمة ميلاجروس نوين ، د. محمد أبو العطا ، د.عبير عبد الحافظ .