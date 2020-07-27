فيتنام تجلي 80 ألف شخص من مدينة سياحية خوفا من تفشي كورونا

أعلنت حكومة فيتنام أنّ السلطات المحلية ستجلي 80 ألف شخص، معظمهم من السائحين المحليين، من مدينة "دا نانج" وسط البلاد، بعد أن ثبتت إصابة 3 من سكانها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في مطلع الأسبوع.

وذكرت الحكومة، في بيان، اليوم، أنّ الإخلاء سيستغرق 4 أيام على الأقل، مع تشغيل شركات الطيران المحلية نحو 100 رحلة يوميا من "دا نانج" إلى 11 مدينة فيتنامية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعادت فيتنام والتي تقع في جنوبي شرق آسيا، إلى حالة تأهب قصوى، بعد أن أكدت الحكومة أمس الأول السبت أول إصابات في البلاد منذ أبريل الماضي، ولم تسجل فيتنام إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" على مدى 99 يوما، حتى الجمعة الماضي، ومنذ ذلك الحين جرى رصد 5 إصابات جديدة، وعلى خلفية ذلك بادرت السلطات لإعادة حالة التأهب الوبائي.

واتخذت سلسلة خطوات في مسعى للحد من تفشي الوباء، بما في ذلك إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي الإلزامية الصارمة في "دا نانج"، وإلغاء المباريات المحلية لكرة القدم في البلاد.