وحدات المرور تواصل استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين، لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، وإستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.. وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة ثلاثة أشهر والتى بدأت من يوم الاثنين الموافق 20/7/2020 .. يتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.

وتيسيراً على المواطنين، سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء ولحين الإنتهاء من المنظومة.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.