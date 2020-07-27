وزيرة الصحة: رجال صناعة الدواء نجحوا في جلب أدوية علاج مرضى كورونا

قالت وزيرة الصحة: "كنا حريصين على مدار العامين الماضيين على توفير الأدوية بصورة كاملة وعادلة"، لافتة إلى أنَّ صناعة الدواء في مصر تتقدم بخُطى حثيثة للغاية، وكان لها دور كبير في مساندة الدولة لمواجهة مختلف التحديات، والتي من أهمها الدور الكبير الذي لعبته في علاج المواطنين من فيروس "سي".

كما أكّدت زايد، خلال مشاركتها فى اجتماع رئيس الوزراء حول صناعة الدواء في مصر، أنَّ رجال صناعة الدواء نجحوا في جلب بعض الأدوية المهمة التي تسهم في علاج المرضى من فيروس "كورونا"، لتصنيعها في مصر، ومن ثم فمن المهم التنسيق مع رجال صناعة الدواء لتطوير هذه الصناعة الوطنية المهمة.