مروان يقترب من تجديد عقده مع الأهلي

يعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي، جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجديد عقده بشكل رسمي لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الكروي المقبل.

وقام تامر النحاس وكيل اللاعب، بالاتفاق مع "توفيق" على كافة تفاصيل العقد الجديد، بعد موافقة لجنة تخطيط الكرة بالقلعة الحمراء.

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