داليا يوسف لـ"الوطن": مجلس الشيوخ سيحظى بشخصيات تثري العمل النيابي

أكدت داليا يوسف عضو مجلس النواب، أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان، وهي "مجلس الشيوخ"، لإثراء الحياة التشريعية فى مصر.

وأشارت "داليا" فى تصريح لـ"الوطن"، أهمية مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات، التي سيبدأ إجرائها فى الخارج والداخل في شهر أغسطس.

وقالت: إن التجربة العملية، أثبتت أن الحياة التشريعية فى مصر، بحاجة كبيرة إلى وجود غرفتين للبرلمان، للاستفادة من الأراء والخبرات، لاسيما فى ظل ضوء الاختصاصات الموكلة إليه، وتشمل مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشروعات القوانين، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وتوقعت داليا يوسف، أن يحظى مجلس الشيوخ الجديد، بشخصيات تثرى العمل النيابى، وتكون داعمة لعمل مجلس النواب.

ويشكل مجلس الشيوخ، من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردىو(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ويختص مجلس الشيوخ بمناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،و مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية،ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة،وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ، أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.