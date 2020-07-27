أحزاب بني سويف تدعم مرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ بلقاءات مع العائلات

بدأت أحزاب "مستقبل وطن" و"حماة الوطن" و"النور"، في دعم مرشحيها على المقاعد الفردية والقائمة، في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها أيام 11 و12 أغسطس داخل مصر، وذلك بعقد اجتماعات مكثفة مع القواعد والكوادر داخل الوحدات الحزبية بحضور المرشحين، لاستقطاب الناخبين لتأييدهم.

وعقد حزب "مستقبل وطن" في بني سويف بقيادة النائب حسام العمدة أمين عام الحزب، لقاء حزبي بمركز سمسطا بحضور مرشحي الحزب على المقاعد الفردية كلأ من محمد علي عبد الفضيل، أحمد محسن مبارك، نبيل حميدة، بالإضافة إلى حنان سليمان ونادر نسيم ممثل الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر "الصعيد"، مع قواعد وكوادر الحزب بمركز سمسطا.

فيما التقى أحمد حجازي مرشح حزب "حماة الوطن" على المقعد الفردي بأعضاء الحزب بمركز الواسطي لوضع تصور وخطة تأييد الناخبين لهم وبخاصة أنه المرشح الوحيد للحزب على مستوى الدائرة المٌخصص له 3 مقاعد.

وبدأ أعضاء حزب النور بتأييد مرشحهم شعبان عبد العليم المرشح على المقعد الفردي بالمحافظة، من خلال صفحات التواصل الإجتماعي فيس بوك على الإنترنت.

وأقدم المرشحين المستقلين على كسب تأييد رؤوس العائلات، حيث عقد أحمد سرور سليمان المرشح المستقل لقاءات بعدد من رؤوس العائلات بمركزي الواسطي وناصر، بالإضافة إلى دعم مؤيديه له على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك الحال لوائل وسية المرشح المستقل عن نفس المقعد، وابن قرية باروط بمركز بني سويف.

وأكتفت المرشحات على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة وهم الدكتورة أمل السيسي، حياة سيد مكي، سعاد جابر، بالدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لعرض برامجهم الانتخابية، يشار إلى تخصيص 3 مقاعد بالنظام الفردي لمحافظة بني سويف التي أصبحت دائرة واحدة، وتخصيص 3 مقاعد بنظام قائمة الصعيد.