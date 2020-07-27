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محمود مسلم

الخارجية: مصر لن تقبل أي تعدي أو اختراق للحدود

كتب:

محمد عزالدين
01:49 م | الإثنين 27 يوليو 2020
سامح شكري

سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ العناصر الإرهابية استهدفت الأمن القومي العربي سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا، ومحاولة الإرهاب في الانتشار الى الإطار الأفريقي وغير ذلك.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، أنّ مصر ستدافع عن مصالحها ولن تقبل أي نوع من التعدي أو اختراق الحدود التي تم تحديدها للدفاع عن المصالح القومية والأمن القومي لمصر.

ولفت إلى أنّ مصر تسعى في كل القضايا سواء سوريا وليبيا للحل السلمي، لكن في نفس الوقت مصر استهدفت من قبل التنظيمات الإرهابية، وتعرض شعبها للاستهداف الذي نفذ للأراضي المصرية من الوباء الموجود في ليبيا.

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