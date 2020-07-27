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وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم موقف مصر بشأن ليبيا

"بن فرحان": سنكون يدا واحدة مع مصر لتحقيق سلامة وأمن المنطقة

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محمد عزالدين
01:37 م | الإثنين 27 يوليو 2020
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمن المنطقة، مؤكدا أن المملكة تدعم الموقف المصري بشأن ليبيا وإعلان القاهرة، موضحًا أن السعودية تؤيد إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية.

وأضاف "بن فرحان"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنهما بحثا ضرورة حل المشكلات العربية من خلال منظومة العمل العربي المشترك ومصر والسعودية عمودان أساسيات فيه.

وأكد أنه سيتم تكثيف العمل بين السعودية ومصر لإيجاد فرص لمعاجلة هذا التحدي، كما جرى الحديث على أمور أخرى كثيرة تتعلق بالمنطقة، وهناك توافق كامل بين الرؤيتين لما يدور في المنطقة وسبل معالجتها، وسنستمر في التنسيق الكثيف والاتصال المستمر بيننا، "سنكون يدا واحدة إن شاء الله لتحقيق سلامة وأمن المنطقة".

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