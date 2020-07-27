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محمود مسلم

الأمة الكويتي: تسلمنا استجواباً من النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية

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(وكالات)
02:27 م | الإثنين 27 يوليو 2020
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم، عن تسلمه استجواباً من النائب شعيب المويزري، لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الداخلية أنس الصالح مكوناً من 3 محاور، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال الغانم، إنه وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد والوزير بالاستجواب وإرسال نسخة منه إليهما.

وأضاف الغانم، أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة وموعدها سيحدد بعد اجتماع مكتب المجلس، غدا الثلاثاء.

 

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