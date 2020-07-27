رئيس التحرير

محمود مسلم

5 مطارات تستقبل 1830 مصريا عائدين من الكويت اليوم

كتب:

أيمن حمزة
01:44 م | الإثنين 27 يوليو 2020
المطارات المصرية تستقبل 12 رحلة قادمة من الكويت تقل على متنها 1830 مصري

المطارات المصرية تستقبل 12 رحلة قادمة من الكويت تقل على متنها 1830 مصري

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ المطارات المصرية استقبلت اليوم 12 رحلة طيران دولية قادمة من الكويت تقل على متنها 1830 مصريا.

وأضافت المصادر، أنّ الرحلات تستقبلها مطارات القاهرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وبرج العرب، عبر 12 رحلة طيران، موضحة أنّ مطار القاهرة استقبل 6 رحلات على متنها 960 راكبا، بينما استقبل مطار سوهاج رحلتين على متنهما 435 راكبا، واستقبل مطار أسيوط رحلة على متنها 145 راكبا، واستقبل مطار برج العرب رحلة على متنها 145 راكبا، واستقبل مطار الأقصر رحلة على متنها 145 راكبا.

وأشارت المصادر إلى أنّ السلطات بالمطارات طبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 99 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 129 رحلة تقل 8716 مسافرا

وزيرا الطيران والسياحة والآثار يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي يستقبل 15 رحلة خلال اليوم