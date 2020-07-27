5 مطارات تستقبل 1830 مصريا عائدين من الكويت اليوم

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ المطارات المصرية استقبلت اليوم 12 رحلة طيران دولية قادمة من الكويت تقل على متنها 1830 مصريا.

وأضافت المصادر، أنّ الرحلات تستقبلها مطارات القاهرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وبرج العرب، عبر 12 رحلة طيران، موضحة أنّ مطار القاهرة استقبل 6 رحلات على متنها 960 راكبا، بينما استقبل مطار سوهاج رحلتين على متنهما 435 راكبا، واستقبل مطار أسيوط رحلة على متنها 145 راكبا، واستقبل مطار برج العرب رحلة على متنها 145 راكبا، واستقبل مطار الأقصر رحلة على متنها 145 راكبا.

وأشارت المصادر إلى أنّ السلطات بالمطارات طبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.