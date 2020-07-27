الدسوقي: نواصل العمل في تطوير بحيرة عين الصيرة وسننتهي العام الجاري

قال المهندس محمد الدسوقي مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه بناء على تعليمات القيادة السياسية بتطوير جميع المناطق العشوائية تم تطوير بحيرة عين الصيرة، لافتا إلى أن تطوير البحيرة قبل استناد تطويرها لنا كان عبارة عن منطقة كلها مخلفات.

وأضاف الدسوقي، خلال لقائه مع كاميرا Dmc، على فضائية Dmc، أنه تم نقل أكثر من 200 ألف متر مكعب من المخلفات من داخل البحيرة وبعد ذلك تم عمل عملية التكريك والتوسعة لها، مشيرا إلى أنه بالرغم من الظروف التي مرت بها البلاد من وباء فيروس كورونا إلا أننا اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية وكنا نعمل 24 ساعة لكي ننتهي من المشروع في ميعاده.

وتابع، أنه بالرغم من أن مدة المشروع 18 شهرا إلا أننا على نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء منه بشكل كامل، مؤكدا أننا لدينا غرف للعزل في حالة حدوث أي حالة طارئة، بالإضافة لماكينات التعقيم التي كانت موجودة بالموقع.

واستكمل، أنه بعد نقل المخلفات من بحيرة الصيرة بدأنا في العمل في المشروع الثاني أعمال اللاند سكيب وهي عبارة عن ممشى سياحي حول البحيرة بطول حوالي 2 كيلو متر، فضلا عن وجود مجموعة من النافورات المضيئة داخل البحيرة ومسرح مكشوف ومنطقة مطاعم وساحة شاي داخل الجزيرة يتخللها كوبري.

وأشار إلى أن هناك بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة بالنسبة لبحيرة الصيرة وكذلك يتم العمل على منطقة سور مجري العيون ومنطقة المواردي وجارٍ العمل فيها أيضا على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أننا نريد أن ننهض بالبلد لكي تليق بالمصريين.