10 معلومات عن أول مدرسة تكنولوجية متخصصة في تجارة التجزئة بمصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، كأول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر.

وهي المدرسة التي وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "بي. تك" للتجارة والتوزيع، لإطلاق المدرسة.

وترصد "الوطن"، أبرز المعلومات وكيفية التقدم لأول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة، كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر.

1- مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

2- تبدأ عملية التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2019/2020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من الأثنين الموافق 27 يوليو 2020 حتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkC1JuIierXWApdWaj_SWOVeTISeEzrnjJEygdv94sX59W4w/viewform

3- يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، للعام الدراسي 2019/2020، بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة.

4- ألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل على 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

5- الأوراق المطلوبة: صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/ 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وصورتان شخصيتان حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.

6- تضم مدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.

7- مدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية شراكة جديدة من نوعها تقدم تخصص هام وفرص توظيف للشباب في قطاع التجزئة عالية للغاية، حيث ينتشر هذا التخصص في معظم الصناعات.

8- احتل قطاع تجارة التجزئة والجملة، المركز الأول بشأن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2019/2020، ووصلت نسبة مساهمته إلى 14.7%، ومن المنطقي أن تهتم الوزارة بتلبية نداء هذا القطاع الهام وتوفير العمالة الماهرة له.

9- سيتمّ تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين وفقًا لأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، وبناءً على نتيجة الاختبارات يتمّ تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة.

10- الهدف من تلك المدارس هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الإقتصادية والخطط الصناعية للدولة، وسيتمّ تخرُج أول دفعة من مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2022/2023.