مفوضية حقوق الإنسان في العراق: مقتل متظاهرين اثنين خلال أحداث ساحة الطيران

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم، مقتل متظاهرين اثنين خلال أحداث ساحة الطيران وسط بغداد، ليلة أمس الأحد، مضيفا في بيان مقتضب، إن "متظاهرين اثنين استشهدا خلال أحداث ساحة الطيران ليلة أمس".

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أصدر، اليوم، بياناً بشان أحداث المظاهرات بساحة التحرير، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضح رسول في بيان، أن "القوات الأمنية العراقية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وأن حاول استفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

وأضاف رسول: "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها، للتوصل إلى معرفة ما جرى على أرض الواقع، ومحاسبة أي مقصر او معتدي"، مشيرا إلى أن "استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".

وتابع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة: "جميعنا ندرك الصعوبات المعيشية التي يمر بها ابناء شعبنا، والتي تحاول هذه الحكومة مع عمرها القصير أن تعالجها في ظل ظروف اقتصادية وصحية استثنائية، ولا يمكن أن نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز أو افتعال الصدام مع القوات الأمنية".

وأكد رسول، أن "المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الأمنية المكلفة بحمايتهم، والاعتداء على أي من الطرفين أمر سنحقق به، ولا يمكن السكوت عنه".

وفي سياق متصل، أقدم متظاهرون في محافظة كربلاء، اليوم،على قطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي بابل وكربلاء، احتجاجاً على تردي الطاقة الكهربائية، فيما هددوا بغلق محطة كهرباء الخيرات وجميع الطرق في قضاء الهندية.

وقام متظاهرون من أهالي قضاء الهندية، صباح اليوم، بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي بابل وكربلاء بسبب سوء التيار الكهربائي.

وأمهل المتظاهرون، الحكومة المحلية 48 ساعة لتحسين واقع الكهرباء، وهددوا بغلق محطة الخيرات الكهربائية وجميع الطرق في قضاء الهندية.