مظاهرات في العراق تنديدا بالعدوان التركي "السافر"

انطلقت، اليوم، مظاهرة في مدينة السليمانية شمال العراق، تنديدا بالعدوان التركي ضد إقليم كوردستان، بحسب مصادر محلية عراقية، ورفضا لغارات الطيران التركي، لليوم الرابع، ضمن عملية عسكرية جوية أطلقتها أنقرة ضد الأكراد في شمال العراق، أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين، وخسائر فادحة في الأراضي الزراعية والممتلكات ونزوح عشرات العائلات من منازلهم.

ووفقًا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، قتل ثلاثة مدنيين في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك،اليوم، في غارات للطيران التركي، بالإضافة إلى مصرع راعي أغنام أثناء العدوان التركي على محافظة أربيل، كما رصدت القناة العثور على جثة شخص مفقود منذ يومين جراء الغارات التركية على الشمال، ورغم ذلك، لم تعلن أنقرة أو حزب العمال الكردستاني عن سقوط أي قتلى لدى الطرفين.

واعترف وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، بدمار منازل المدنيين بشمال العراق، في الهجمات العدائية التي شنتها القوات الجوية التركية على مدار الأيام الماضية، وقال خلال زيارته لمركز عمليات بشمال العراق، إن الطائرات التركية نجحت في دك أكثر من 150 موقعًا ومنطقة للأكراد.

ودعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم، إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الاعتداءات التركية، وطالب نواب باللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات الممكنة التي تجعل تركيا تتراجع عن هذا الخرق السافر واستخدام القوة تجاه الأراضي العراقية، بحسب شبكة "العربية"، كما أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وقوف المجلس إلى جانب العراق، فيما يتخذه من إجراءات لحفظ سيادته وأمنه واستقراره.

وأحبط الحشد الشعبي العراقي، عملية تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية شمال شرق بعقوبة، اليوم، بحسب مصدر أمني، لـ"الوكالة الوطنية العراقية للأنباء"، مضيفًا أن العملية أسفرت عن إصابة إرهابي بحسب المؤشرات الأمنية.