الدينية التركية تحذف "لعنة أتاتورك" من نص خطبة إرباش بـ"آيا صوفيا" بعد غضب شعبي

حذفت هيئة الشؤون الدينية التركية "ديانت"، من على موقعها الرسمي، إساءات رئيس الهيئة، علي أرباش، للأب المؤسس للجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمتحف "آيا صوفيا" بعد تحويله إلى مسجد للمرة الأولى منذ 86 عامًا، وذلك على خلفية موجة الغضب التي سادت الشارع التركي في أعقاب الخطبة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان إرباش قد ألقى خطبة الجمعة الماضية أثناء افتتاح مسجد "آيا صوفيا"، بحضور رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، والعديد من رموز حزب "العدالة والتنمية"الحاكم، وأثارت بعض عباراته سخط وغضب الرأي العام التركي، وقوبلت بنقد شديد من قبل السياسيين، وطالب عدد كبير من الأتراك باستقالة رئيس ديانت، الذي صعد إلى المنبر حاملًا سيفًا وإلى جانبه رايات الغزو.

وكان إرباش، قال في خطبته: "إن السلطان الفاتح محمد جعل من ذلك المكان وقفًا ومسجدًا إلى يوم القيامة، وتركه في عهدة المؤمنين. وفي معتقدنا، لا يمكن المساس بالأملاك الوقفية؛ ولا غنى عن شرط الطرف الذي أوقف هذه الملكية، وأن منتهكها ملعون. ولذلك فإن آيا صوفيا منذ ذلك الوقت إلى يومنا ليس من مقدسات بلادنا فحسب؛ بل من مقدسات أمة محمد أيضا".