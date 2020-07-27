وزير الصحة اللبناني: إقفال البلاد بشكل تام ابتداء من الخميس 30 يوليو

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أنه سيتم إقفال البلاد بشكل تام ابتداء من يوم الخميس 30 يوليو حتى الثالث من أغسطس ومن السادس من أغسطس حتى العاشر منه،حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقررت وزيرة العدل ماري كلود نجم تعليق كافة جلسات المحاكم في عموم البلاد، وذلك بعد تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وحث وزير الداخلية محمد فهمي، اللبنانيين على ارتداء الكمامات في جميع تحركاتهم خارج منازلهم، مؤكدا أن ارتداء الكمامة يحمي الشخص وعائلته ومنزله ووطنه من تفشي فيروس كورونا.