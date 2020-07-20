صندوق النقد: الأزمة اللبنانية تحتاج لإجراءات صعبة على الحكومة والشعب

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن المباحثات مستمرة بشأن الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان خاصة بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى الصندوق الذي تتولى إدارته إنخرط منذ اللحظة الأولى في مباحثات مع الحكومة اللبنانية منذ أن طرقت الأخيرة باب الصندوق طلباً للمساعدة.

وتابعت "جرجييفا"، في حوارها مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث، تقديم الاعلامية لميس الحديدي، قائلة: "نحن نعرف أن ما يجب فعله صعب وقد رأينا في خطة العمل التي قدمتها الحكومة اللبنانية لنا بها عناصر جيدة، ولكننا لم نصل للمرحلة المطلوبة بعد لإبرام اتفاق، فحتى الآن لم نرى وحدة الهدف حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الصعبة المطلوبة لذا فنحن لم نصل بعد لمرحلة وجود برنامج نأخذه لمجلس إداره الصندوق".

وشددت، على أن الشعب اللبناني يُريد أن يرى ذلك يتحقق وهم يستحقون تحقيق ذلك، معربة عن أمانيها للتوصل لهذه النتيجة الإيجابية، مستدركة أنه حتى الآن لا يوجد تقدم كبير خاصة أن الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات هيكلية خاصة في قطاع البنوك.

وأكدت، أن حل الأزمة تبدأ من وحدة الصف اللبناني بما يحقق تشارك المجتمع في أعباء ما يجب عمله مطالبة بإشراك جميع الأطراف في هذا الأمر.

وتابعت: "سيتوجب على البعض تقديم تضحيات من أجل مستقبل لبنان، وليس من الواضح وجود اتفاق بين الجهات المختلفة على تحقيق هذا المستقبل الأفضل للبلد ما نريد أن نراه هو توحد الجميع، الحكومة والبنك المركزي والأطراف المعنية الأساسية بلبنان، توحد الجميع وتوفر القدرة لديهم على اتخاذ قرارات حازمة بشأن برنامج يُمكننا دعمه".