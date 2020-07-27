أبرز المشاهد الكوميدية للفنان محمد شرف: صاحب "صالون مشمش الثقافي"

ببشرته السمراء، وقسمات وجهه التي تعلق بها الجمهور منذ طلته الشريرة على الشاشة عبر مسلسل "أرابيسك" وتجسيده شخصية "الولا سامبو" الفتى الشرير، استطاع الفنان الراحل محمد شرف، أن يصل إلى قلوب المشاهدين، الذين فاجأهم بأن خلف قناع الشر والسوء الذي طّل به عليهم، يخمد بركان من الضحك السلس، وأنه سيصبح واحدًا من رؤساء جمهورية الكوميديا بعالم الفن.

في مثل هذا اليوم 27 يوليو من عام 2018 رحل الفنان الإسكندراني محمد شرف عن عالمنا وهو في الخمسينيات من عمره، تاركًا رصيدًا من الأعمال الفنية والكوميدية التي ستظل محفورة في الأذهان بمختلف الأجيال.

وفي ذكرى رحيل الفنان محمد شرف، تستعرض "الوطن" أبرز مشاهده وعباراته الكوميدية و"إفيهاته".

ريا وسكينة

في مسلسل "ريا وسكينة" عام 2005، جسّد محمد شرف، شخصية "أبو العلا" شقيق ريا وسكينة "أشهر مجرمتين في القرن الماضي"، وبطريقته المميزة وبدون افتعال نجح في انتزاع الضحكات أمام عبلة كامل، وسمية الخشاب.

مسلسل "ريا وسكينة" قصة صلاح عيسى، سيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج جمال عبدالحميد، بطولة سامي العدل، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أحمد ماهر.

الرهينة

كثير من المشاهد و"الإفيهات" الضاحكة، أثرى بها الفنان محمد شرف خلال مشاركته في فيلم "الرهينة" والتي أصبحت تستخدم "كوميكس" على مواقع التواصل الاجتماعي، منها "جرى إيه يا كلاوي من إمتى بنسأل الأسئلة دي"، "فور باي فور يا جدع"، "من ساعة عماد مأكدلي بتجيب سيرتي ليه..استر نفسك"، " كلاوي الجينيس بتاعنا".

فيلم الرهينة عام 2006، بطولة أحمد عز، ياسمين عبدالعزيز، ماجد الكدواني، نور، صلاح عبدالله، تأليف نبيل فاروق، سيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج ساندرا نشأت.

جعلتني مجرما

مع أحمد حلمي، في فيلم "جعلتني مجرما" قدم محمد شرف شخصية "المعلم مشمش" صاحب غُرزة للمخدرات، والتي يستبدلها بلافتة "صالون مشمش الثقافي" مع "كبسة" الشرطة على المكان، ومن أشهر إفيهاته "أحسن حاجة إن الحشيش ده مفيهوش بذر".

فيلم "جعلتني مجرما" عام 2006 بطولة غادة عادل، حسن حسني، إدوارد، إخراج عمرو عرفة، سيناريو وحوار نادر صلاح الدين.

قصة الحي الشعبي

قدم محمد شرف، شخصية "بكتيريا" في فيلم "قصة الحي الشعبي" مع طلعت زكريا، نيكول سابا، سعد الصغير، ومن أشهر إفيهاته بالفيلم إلقاؤه قصيدة "بحبك بحبك".

فيلم "قصة الحي الشعبي" عام 2006 تأليف أحمد عبدالله، إخراج أشرف فايق.

مستر أند مسيز عويس

عام 2012 شارك محمد شرف، في فيلم "مستر أند مسيز عويس"، وقدم شخصية المأذون الذي يمسح بالمنديل الأبيض على وجهه قبل عقد القران، ويردد عبارات مقلوبة منها "قبلت الزواج من المأذون".

فيلم "مستر أند مسيز عويس"، تأليف كريم فهمي، إخراج أكرم فريد، بطولة حمادة هلال، بشرى، إدوارد، بدرية طلبة.