تفاصيل اشتباكات "حزب الله" وجيش الاحتلال في مزارع شبعا

أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز"، بأنه حدث تبادل لإطلاق نار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا في لبنان، أمس، كما سُمع دوي انفجارات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فيما أمر الجيش الإسرائيلي السكان على طول الحدود مع لبنان بالبقاء داخل المنازل.

ويأتي ذلك بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان، في ظل توتر على جانبي الحدود بعد مقتل أحد أفراد ميليشيات "حزب الله" في قصف منسوب إلى إسرائيل قرب دمشق قبل أيام.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أمس، سنواصل منع التموضع الإيراني على حدودنا الشمالية، فيما أكد ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتّي​، في حديث تلفزيوني لـ"سكاي نيوز"، أن "المخاوف الإسرائيلية" من "هجوم محتمل لحزب الله"، التي دفعتها إلى نشر بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود مع لبنان، "غير مبررة"، مشددا على تمسك بلاده بمهمة قوات "اليونيفيل" في الجنوب.

وأضاف أن تاريخ ​إسرائيل​ في المنطقة تاريخ عدواني، و"سندافع عن لبنان ضد أي عدوان".

أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، مسجدا في مدينة البيرة قرب رام الله، في أحدث اعتداء للمتطرفين اليهود على دور العبادة التابعة للفلسطينيين. وألحق الحريق أضرارا جسيمة في مسجد "البر والإحسان"، كما كتب المستوطنون المتطرفون شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدرانه، مثل: "حصار للعرب وليس لليهود"، وفي عبارة أخرى "أرض إسرائيل لشعب إسرائيل".

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي المدينة سارعوا إلى إخماد الحريق الذي اندلع بالمسجد، قبل أن تصل فرق الإطفاء إلى المكان، وسط استنكار واسع من السكان لما أقدم عليه المستوطنون، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية. ووصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية الحادث بأنه "جريمة عنصرية" وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.