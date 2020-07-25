روجينا تستعد للسفر إلى لبنان لتصوير "أسود فاتح"

تستعد الفنانة روجينا للسفر إلى لبنان لتصوير دورها في مسلسل "أسود فاتح" أمام هيفاء وهبي، بعد فترة من تأجيل تصوير المسلسل بسبب فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران.

ويتم تصوير المسلسل حاليا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة جميع ابطال العمل.

يذكر أن روجينا ظهرت رمضان الماضي خلال مسلسل "البرنس"، وجسدت من خلاله شخصية "فدوي" والتي اشتهرت بكلمة "ياعمري" ولاقت الشخصية نجاحا كبيرا رغم الشر الذي كانت تحتويه.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.