النائب العام السوداني: مجزرة الأبيض جريمة ضد الإنسانية

قال النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، إن مجزرة الأبيض والتى راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية فى 2019 تعد من الجرائم ضد الإنسانية، وجاء ذلك خلال مخاطبته اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة 9 من المتهمين من أفراد قوات الدعم السريع المتهمين فى مجزرة الأبيض والتى تم رفعها إلى العاشر من أغسطس المقبل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، والتى تم الاستماع خلالها الى محامي الدفاع عن الحق الخاص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأشار الحبر، إلى أن هذه القضية تصنف من القضايا العامة، موضحاً أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تهتم بحقوق الإنسان.

وأوضح المسؤول السوداني، أن بلاده خلال فترة النظام البائد ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدد القوانين التي تجرم ضرب المواطنين بالسلاح الناري خاصة الأطفال وطلاب المدارس الأمر الذى يعد مخالفة واضحة للقوانين.