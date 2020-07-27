الخارجية الأمريكية: المساواة بين الجنسين مؤشر على سلام الدولة

قال تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن المساواة بين الجنسين هي مؤشر على سلام وهدوء الدولة أكثر من مؤشر إجمالي الناتج المحلي.

وكانت الولايات المتحدة أول دولة تسن قانوناً شاملاً على أساس دور المرأة في الأمن، بعد إقرار قانون المرأة والسلام والأمن للعام 2017، وفقا لما ذكرته قناة"السومرية" الإخبارية العراقية.

واستراتيجية الولايات المتحدة لشؤون المرأة والسلام والأمن للعام 2019، وخطة التنفيذ التي صدرت مؤخرًا، تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى توظيف المزيد من النساء في جميع أنحاء العالم في مجالات إنفاذ القانون والأمن والتكنولوجيا ومكافحة الإرهاب.

والاستراتيجية، تضع المعيار، مع تحقيق نتائج قابلة للقياس، لكيفية صياغة الدول الأخرى لأجنداتها الخاصة بالمرأة والسلام والأمن.

وتركز الجهود التي تقودها الحكومة في ما يتعلق بالمرأة والسلام والأمن على البلدان التي تم تحديدها كدول شريكة في المبادرة التي تعاني من النزاع و/أو العنف ضد المرأة، وكذلك البلدان المعرضة لخطر نشوب النزاعات.

واليوم، تشمل هذه البلدان كل من أفغانستان والبوسنة والهرسك وجورجيا والعراق وجنوب السودان واليمن.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في تصريح في يوم 11 يونيو الماضي: "إن دعم المشاركة الجادة للنساء من أجل الحفاظ على السلام ونبذ الصراع ومواجهة الإرهاب من شأنه أن يحقق نتائج أمنية واقتصادية أفضل للمجتمعات والدول في مختلف أنحاء العالم.

وتضع خطة التنفيذ التي تطلقها وزارة الخارجية خطوات ملموسة نحو تحقيق أهداف الأمن القومي من خلال معالجة نقص تمثيل النساء ضمن الجهود الرامية إلى تجنب الصراعات وتعزيز الأمن.

وحدد التقرير، 3 أهداف رئيسية يتعين على وزارة الخارجية ووكالات الأمن القومي تحقيقها بحلول العام 2023، وهي: إعداد النساء للمشاركة بشكل متزايد في الجهود التي تعزز السلام المستقر والدائم، وضمان أن تكون النساء والفتيات أكثر أماناً وأفضل حماية، وأن تتاح لهن فرص متساوية في الاستفادة من برامج المعونات الحكومية والخاصة، بما في ذلك تلك الواردة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين والدول المضيفة، وضمان أن تكون الجهود مستدامة وطويلة الأمد.

وأشار بومبيو، إلى أن النساء يتصدرن الخطوط الأمامية لبناء السلام في جميع أنحاء العالم. وإن تعزيز مشاركتهن في عمليات السلام يحول دون نشوب الصراعات ويعزز الأمن العالمي.