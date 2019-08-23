تنطلق فعاليات ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي، التي تنظمها منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، بعد غد الأحد، حول أولويات المساواة بين الجنسين، بحضور ممثلات عن المرأة العاملة من مختلف المنظمات النقابية، وتستمر الورشة على مدار يومين، على أن تكون الجلسة الختامية يوم الخميس المقبل مع إلزام المشاركين والمشاركات بحضورها.

تُقدم الورشة لمحة عامة عن الوضع العام الحالي للمساواة بين الجنسين في مصر، وعرض لبرامج منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل بمصر، بالإضافة إلى مناقشات حول الاتفاقية الجديدة للمنظمة بشأن القضاء على العنف والتحرش في العمل والتي صدرت في مؤتمر العمل الدولي الأخير.

وقالت كوثر علي، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وضع المساواة بين الجنسين في العمل تحسن كثيرًا في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فتقلدت المرأة العديد من المناصب الوزارية والحكومية.

وطالبت كوثر، المؤسسات والهيئات المختلفة بضرورة دعم المرأة وتقديم يد العون لها وتمكينها، مؤكدة أن شعار المرأة نصف المجتمع يجب تطبيقه على أرض الواقع وليس مجرد كلام فقط.

وأشارت سكرتير المرأة العاملة لـ"الوطن"، إلى أن دعم النساء مهمة قومية تُوليها القيادة السياسية للدولة اهتمامًا كبيرًا علي كافة الاصعدة، مؤكدة على أهمية دور الوحدة، التي أسستها وزارة القوى العاملة في مطلع العام الجاري، لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت أن التثقيف والتدريب والندوات الصحية، التي تعود بالنفع على المرأة أسريًا وفي محيط عملها أهم وسائل دعم المرأة وتمكينها، وليس وضع العراقيل أمامها.