"بضاعة أتلفها الهوى".. يحيى شاهين احتل قائمة أفضل الأفلام بـ9 أعمال

كان قادرًا على تقمص الشخصيات، للدرجة التي تجعل بعض المشاهدين يقومون بالربط بينه والدور الذي يلعبه على الشاشة، آمنوا بأنه "سي السيد" الرجل الشديد القادر على أن يحكم بيته وزوجته بيد من حديد، وهو أيضًا "غاوي الحريم" الذي يرقص ويغني بصحبتهن، ويفتح تجارته أمامهن دون أن يحصل منهن على أي أموال ويؤيدها في الدفاتر "بضاعة أتلفها الهوى".

الفنان يحيى شاهين، الذي قدم مايزيد عن 130 عملا فنيا، ووقفت أمامه عدد من نجمات زمن الفن الجميل، أبرزهن "أم كلثوم، فاتن حمامة، هند رستم، سعاد حسني، لبنى عبدالعزيز، ماجدة".

وحسب استفتاء النقاد عام 1996، تم اختيار 9 أفلام للفنان يحيى شاهين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

دنانير

مع كوكب الشرق أم كلثوم، قدم يحيى شاهين، فيلم "دنانير"، تأليف أحمد رامي، وإخراج أحمد بدرخان، وقدمت فيه عدد من الأغنيات منها "ياليلة العيد أنيستينا، يافؤادي غني ألحان الوفا، طاب النسيم العليل".

فيلم "دنانير" عام 1939، شارك فيه سليمان نجيب، عباس فارس، فؤاد شفيق، منسي فهمي.

ابن النيل

عام 1951، قدم يحيى شاهين، فيلم "ابن النيل"، وهو نص مقتبس عن مسرحية جرانت مارشال "ريفربوي"، أمام فاتن حمامة، شكري سرحان، فردوس محمد، محمود المليجي.

فيلم "ابن النيل" شارك فى فعاليات مهرجان كان عام 1952، وهو من إخراج يوسف شاهين، وحوار نيروز عبدالملك.

زينب

مع قصة لحسين هيكل باشا، وسيناريو وحوار عبدالوارث عسر، وإخراج محمد كريم، شارك يحيى شاهين في فيلم "زينب" عام 1952، بطولة راقية إبراهيم، فريد شوقي، سليمان نجيب، السيد بدير.

جعلوني مجرما

قدم يحيى شاهين، مع فريد شوقي، وهدى سلطان، فيلم جعلوني مجرما، الذي ساهم في إصدار تشريع ينص على الإعفاء من السبقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة جديدة.

فيلم "جعلوني مجرما" عام 1954، قصة وبطولة فريد شوقي، هدى سلطان، التي قدمت عدد من الأغنيات منها "إن كنت ناسي أفكرك"، وإخراج عاطف سالم.

أين عمري

قدم يحيى شاهين، مع ماجدة، وزكي رستم، فيلم "أين عمري" عام 1956، تأليف إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين.

بين القصرين

شهد فيلم "بين القصرين" ثلاثية الأديب نجيب محفوظ، أشهر أدوار يحيى شاهين، وتجسيده شخصية "سي السيد" الذي يعامل زوجته أمينة وأبناءه بشدة وصرامة، في مقابل قيامه بالهو والرقص ليلا مع أصدقاءه.

فيلم "بين القصرين" عام 1962، بطولة صلاح قابيل، عبدالمنعم إبراهيم، نادية لطفي، وجدي العربي، هالة فاخر، أمال زايد، سهير الباروني، مها صبري، زيزي البدراوي، إخراج حسن الإمام، وتضمن عدد من الأغنيات منها "ياسمباتيك".

شئ من الخوف

في فيلم "شئ من الخوف" جسد يحيى شاهين، شخصية الشيخ إبراهيم الذي يقف في وجه عتريس الظالم، ويرفض زواجه من فؤادة رغم مقتل ابنه الوحيد، ويصرخ "زواج عتريس من فؤادة باطل".

فيلم "شئ من الخوف" قصة ثروت أباظة، سيناريو وحوار صبري عزت، وإخراج حسين كمال، وبطولة شادية، محمود مرسي.

الأرض

عام 1970 شارك يحيى شاهين، في فيلم "الأرض" من إخراج يوسف شاهين، عن رواية للأديب عبدالرحمن الشرقاوي، وسيناريو وحوارحسن فؤاد.

فيلم "الأرض" بطولة محمود المليجي، نجوى إبراهيم، عزت العلايلي، صلاح السعدني، حمدي أحمد، توفيق الدقن.

إسكندرية ليه

شارك يحيى شاهين، في فيلم "اسكندرية ليه"، وجسد دور السفير البريطاني في مصر، خصوصًا وأن الفيلم يعد أحد الأفلام التي تناولت السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، من خلال شخصية الشاب يحيى مراد، العاشق للتمثيل ويقرر السفر للخارج، وتتناول أحداثه أحوال الأسكندرية خلال فترة الحرب العالمية التانية.

فيلم "اسكندرية ليه" سيناريو وحوار محسن زايد، بطولة نجلاء فتحي، أحمد زكي، محمود المليجي، محسن محي الدين، عبدالله محمود.

وحصل فيلم "إسكندرية ليه" على أول جائزة دولية، وهى جائزة لجنة التحكيم الخاصة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 1979.