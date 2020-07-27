عاجل.. رئيس وزراء لبنان يقطع اجتماعاته لمتابعة التطورات على الحدود

قطع رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب اجتماعاته لمتابعة التطورات على الحدود مع إسرائيل، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان.

ونفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينفي وجود أي إصابات في صفوفه.

وعقد اجتماع أمني في وزارة الدفاع الإسرائيلي برئاسة رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر لبنانية، قبل قليل، بأنَّ حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا.

وتحدثت تقارير، عن استهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت.

وقال رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو: "نحن أمام عملية عسكرية ليست سهلة".