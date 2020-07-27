"اليونفيل": نتواصل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني لخفض التوتر

أعلنت "اليونفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، أنها تتواصل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني لخفض التوتر، و"ندعو لضبط النفس" حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي فتح الطرق المتاخمة للحدود مع لبنان بعد اشتباكات مزارع شبعا.

وأكد جيش الاحتلال إحباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان، نافيا وجود أي إصابات في صفوفه.

وعقد اجتماع أمني في وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وتحدثت تقارير عن استهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت.