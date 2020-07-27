جيش الاحتلال يفتح الطرق المجاورة للحدود مع لبنان بعد اشتباكات شبعا

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي فتح الطرق المتاخمة؛ للحدود مع لبنان بعد اشتباكات مزارع شبعا، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وأكد جيش الاحتلال إحباط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان، نافيا وجود أي إصابات في صفوفه.

وعقد اجتماع أمني في وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة رئيس وزراء دولة الاحتلال بينيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وتحدثت تقارير عن استهداف حزب الله آلية إسرائيلية بصاروخ كورنيت.

وقال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو: "نحن أمام عملية عسكرية ليست سهلة".